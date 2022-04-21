Выдали Ейск за Херсон: в СНБО показали, как работает роспропаганда на внутреннюю аудиторию

Российская пропаганда не устает промывать мозги своим гражданам и создает фейк за фейком. Теперь пропагандисты выдали российский город Ейск за Херсон.

Пропагандисты создали картинку, где счастливые люди гуляют по парку

Центр противодействия дезинформации при СНБО еще раз продемонстрировал, как пропаганда в России работает на внутреннюю аудиторию.

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Сообщается, что на российском телеканале НТВ показали сюжет вроде бы из Херсона, находящегося под временной оккупацией России.

Пропагандисты создали картинку, где счастливые люди гуляют по парку. В сюжете оккупантов нет никаких разрушенных от войны домов. Также в созданной Россией картинке работает вся инфраструктура.

Но проблема в том, что в сюжете показан российский город Ейск, а не Херсон.

Репортаж создан из фейков, а все, кроме жителей этого города, проглотят эту дезинформацию и продолжат поддерживать "русский мир",

– констатировали в ЦПД.

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