Катастрофические последствия: политолог сказал, как Шольц маневрирует насчет помощи Украине

Немецкие СМИ написали о якобы сокращении помощи для Украины с 8 до 4 миллиардов. Канцлер Олаф Шольц не опроверг эту информацию, а лишь упомянул о выделенных для нашего государства 50 миллиардов долларов в рамках G7.

Для внешних наблюдателей ситуация действительно выглядит достаточно сложно. Немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил 24 Каналу, что проблема вовсе не в том, что Германия не хочет помогать Украине.

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"Это очень немецкая ситуация. Немецкие внутренние вещи, которые сложно объяснить, потому что снаружи они выглядят сплошным бредом. На самом деле иногда они такими и есть", – заметил политолог

С чем связано сокращение помощи

Проблема заключается в том, что немецкое правительство и оппозиция провозгласили приоритетной задачей – сокращение государственного долга и отсутствие нового. Это записано в Конституции и такого решения все пытаются придерживаться.

Поэтому федеральное правительство пытается сократить все расходы во всех министерствах для того, чтобы соблюсти это бюджетное правило. В частности это нужно перед региональными выборами. Политики хотят показать, что делают что-то важное и спасают экономическую ситуацию в стране.

Сокращается все, в частности расходы Министерства обороны на Украину. Конечно, это катастрофические последствия для демонстрации солидарности с Украиной. Непонятно, что делать, когда деньги, которые уже выделены, закончится,

– подчеркнул немецкий политолог.

Как Шольц маневрирует в вопросе помощи

Олаф Шольц заверил, что Германия всегда будет рядом с Украиной. Теперь он будет пытаться найти другие пути финансирования. Например, предоставить проценты с замороженных российских активов.

Впрочем эти деньги все равно являются украинскими, наше государство имеет на них право в соответствии с международными нормами. Это компенсация за ущерб, который нанесла Россия. К тому же не только проценты, а собственно сами средства, которых почти 400 миллиардов. Это абсолютно законно, а такие прецеденты уже были.

"Фактически Шольц пытается "продать" как победу то, что он и так обязан сделать, а именно конфисковать эти деньги и передать их Украине", – подытожил Сергей Сумленный.