Для зовнішніх спостерігачів ситуація справді виглядає досить складно. Німецький політолог Сергій Сумленний пояснив 24 Каналу, що проблема зовсім не в тому, що Німеччина не хоче допомагати Україні.

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"Це дуже німецька ситуація. Німецькі внутрішні речі, які складно пояснити, тому що назовні вони виглядають суцільною маячнею. Насправді інколи вони такими і є", – зауважив політолог

З чим пов'язане скорочення допомоги

Проблема полягає в тому, що німецький уряд та опозиція проголосили пріоритетним завданням – скорочення державного боргу й відсутність нового. Це записано в Конституції і такого рішення всі намагаються дотримуватися.

Відтак федеральний уряд намагається скоротити усі витрати у всіх міністерствах для того, щоб дотриматися цього бюджетного правила. Зокрема це потрібно перед регіональними виборами. Політики хочуть показати, що роблять щось важливе й рятують економічну ситуацію в країні.

Скорочується все, зокрема витрати Міністерства оборони на Україну. Звісно, це катастрофічні наслідки для демонстрації солідарності з Україною. Незрозуміло, що робити, коли гроші, які вже є виділеними, закінчиться,

– підкреслив німецький політолог.

Як Шольц маневрує у питанні допомоги

Олаф Шольц запевнив, що Німеччина завжди буде поруч з Україною. Тепер він намагатиметься знайти інші шляхи фінансування. Наприклад, надати відсотки із заморожених російських активів.

Втім ці гроші все одно є українськими, наша держава має на них право відповідно до міжнародних норм. Це компенсація за шкоду, яку завдала Росія. До того ж не тільки відсотки, а власне самі кошти, яких є майже 400 мільярдів. Це абсолютно законно, а такі прецеденти вже були.

"Фактично Шольц намагається "продати" як перемогу те, що він і так зобов'язаний зробити, а саме конфіскувати ці гроші й передати їх Україні", – підсумував Сергій Сумленний.