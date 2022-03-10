Выехало огромное количество людей, более 10 тысяч, – Кулеба об эвакуации на Киевщине

Из Киевской области удалось эвакуировать более 10 тысяч человек. Речь идет о Ворзеле и Ирпене. В Бучу и Гостомель попасть, к сожалению, не удалось.

Эвакуация из Киевщины состоялась 9 марта. Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал глава Киевской ОВА, сообщает 24 канал.

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Мы не смогли попасть в Бучу и Гостомель. Но тем не менее удалось выехать огромному количеству людей… Это более 10 тысяч человек,

– рассказывает Алексей Кулеба.

Люди выезжали огромными колоннами авто и автобусами, которые предоставили в ОВА.

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