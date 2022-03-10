Евакуація з Київщини відбулася 9 березня. Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів голова Київської ОВА, повідомляє 24 канал.

Більше тут Сьогодні вдалося евакуювати близько 48 тисяч людей із трьох напрямків

Ми не змогли потрапити до Бучі і Гостомеля. Але тим не менш вдалося виїхати величезній кількості людей...Це понад 10 тисяч людей,

– розповідає Олексій Кулеба.

Люди виїжджали величезними колонами авто та автобусами, які надали в ОВА.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Може зацікавити – Звернення білорусів, які приїхали захищати Україну: відео