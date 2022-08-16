Как выехать за границу забронированным лицам: объяснения пограничников и юриста

Во время военного положения забронированные на время войны работники могут выехать за границу. Для этого нужно собрать соответствующие документы.

Сначала забронированное лицо должно обратиться в Министерство экономики. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Что нужно для выезда за границу забронированным украинцам

В ведомстве отметили, что мобилизации не подлежат военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями.

Такое лицо, если хочет выехать за границу, должно подать:

выписку из приказа Министерства экономики;

документы о командировке за границу.

Что говорят юристы

Как рассказал юрист Дмитрий Дончак, выписка из приказа Минэкономики – это и есть удостоверение об отсрочке. Также требуется уведомление о зачислении на спецучет​.

Военный учет военнообязанных делится на:

общий (военнообязанные, не состоящие на специальном учете);

специальный (военнообязанные, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время).

Кстати, сообщения о зачислении на спецучет оформляются военкоматами по месту расположения предприятий.

Таким образом необходимо стать на специальный учет и получить в военкомате соответствующее подтверждение о зачислении на спецучет.

Пересечение границы: последние новости

Не все мужчины в Украине готовы защищать свое государство. Некоторые подло убегают от мобилизации за границу. На действия таких мужчин отреагировал Алексей Данилов и попросил их не прятаться за юбкой. Он подчеркнул, что в Украине могут создать альтернативу для невыезда мужчин за границу.

Сейчас идут споры относительно того, каким категориям мужчин можно выезжать за границу, а каким – нет. В ГПСУ рассказали о тех, кто ограниченно годен к службе.

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