Спочатку заброньована особа має звернутися до Міністерства економіки. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Що потрібно для виїзду за кордон заброньованим українцям

У відомстві зазначили, що мобілізації не підлягають військовозобов'язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями.

Така особа, якщо хоче виїхати за кордон, має подати:

витяг з наказу Міністерства економіки;

документи про відрядження за кордон.

Що кажуть юристи

Як розповів юрист Дмитро Дончак, витяг з наказу Мінекономіки – це і є посвідчення про відстрочку. Також потрібне повідомлення про зарахування на спецоблік.

Військовий облік військовозобов'язаних поділяється на:

загальний (військовозобов'язані, які не перебувають на спеціальному обліку);

спеціальний (військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час).

До речі, повідомлення про зарахування на спецоблік оформлюються військкоматами за місцем розташування підприємств.

Таким чином, необхідно стати на спеціальний облік та отримати у військкоматі відповідне підтвердження про зарахування на спецоблік.

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Не всі чоловіки в Україні готові захищати свою державу. Дехто підло втікає від мобілізації за кордон. На дії таких чоловіків відреагував і Олексій Данілов та попросив їх не ховатися за спідницею. Він наголосив, що в Україні можуть створити альтернативу для невиїзду чоловікам за кордон.

Зараз точаться суперечки стосовно того, яким категоріям чоловіків можна виїжджати за кордон, а яким – ні. У ДПСУ розповіли про тих, хто обмежено придатний до служби.

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