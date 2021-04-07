Леонид Кравчук заявил, что готов стрелять до последнего у врага, если произойдет полномасштабное вторжение россиян в Украину. Первый президент Украины рассказал, что для этого имеет уже почищенное и подготовленное оружие.

Какие еще события произошли в Украине в среду, 7 апреля – читайте далее.

Актуально Буду стрелять до последнего, – Кравчук готовит оружие на случай полномасштабного вторжения России

"Слуги народа" задекларировали дорогие покупки

Почти 100 нардепов от "Слуги народа" в 2020 году задекларировали ценные покупки. Парламентарии приобрели автомобили, квартиры или земельные участки. Совокупно политики приобрели 74 автомобиля. Чаще всего им приходились по нраву марки Toyota, Mercedes и BMW.

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Московский патриархат защищает пчел

Представители Московского патриархата в Одесской области жалуются, что в области массово гибнут пчелы. Они обвиняют в этом перенасыщение сетями сотовой связи и внедрение 5G. Мол, это дезориентирует насекомых и птиц в пространстве.

К теме Представители Московского патриархата в Одесской области жалуются, что 5G убивает пчел

Кива назвал Украину проституткой

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз оскандалился. Он в грубой форме высказался об Украине. "Если бы в мире проводилась Олимпиада для проституток, Украина всегда бы занимала все призовые места", – написал в фейсбуке одиозный политик.

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