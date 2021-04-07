Леонід Кравчук заявив, що готовий стріляти до останнього у ворога, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Перший президент України розповів, що для цього має вже почищену та підготовлену зброю.

Які ще події сталися в Україні у середу, 7 квітня – читайте далі.

Актуально Стрілятиму до останнього, – Кравчук готує зброю на випадок повномасштабного вторгнення Росії

"Слуги народу" задекларували дорогі покупки

Майже 100 нардепів від "Слуги народу" у 2020 році задекларували коштовні покупки. Парламентарі придбали автомобілі, помешкання або земельні ділянки. Сукупно політики придбали 74 автівки. Найчастіше їм припадали до вподоби марки Toyota, Mercedes та BMW.

Цікаво Автівки, квартири та земля: недешеві покупки 100 "слуг народу" у 2020 році

Московський патріархат захищає бджіл

Представники Московського патріархату на Одещині скаржаться, що в області масово гинуть бджоли. Вони звинувачують у цьому перенасичення мережами стільникового зв'язку та впровадження 5G. Мовляв, це дезорієнтує комах і птахів у просторі.

До теми Представники Московського патріархату на Одещині скаржаться, що 5G вбиває бджіл

Кива назвав Україну повією

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива вчергове оскандалився. Він у грубій формі висловився про Україну. "Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б займала всі призові місця", – написав у фейсбуці одіозний політик.

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