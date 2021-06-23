Вєсті.UA: ОПЗЖоповец Рабинович во Франции рассказывал о фашизме в Украине

Нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович по приглашению Сената Франции, посетил парламент. На встрече французские и украинские политики обсуждали возрождение фашизма в стране.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине, по состоянию на среду, 23 июня – в программе.

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В Харькове Добкин открыл для жителей хабы

Экс-глава Харькова Михаил Добкин и его команда открыли 3 первых места коммуникации с жителями. Там можно теперь делиться идеями и жаловаться на чиновников. Кроме того, в честь открытия первых трех локаций "Добкин хаб" команда общественной организации "Наш Дом – Харьков" запустила розыгрыш 100 брендовых призов.

Тищенко задержал самолет

В одном из столичных аэропортов задержали вылет самолета, который выполнял рейс Киев – Ужгород. Все из-за выходки нардепа Николая Тищенко, который начал снимать видео прямо на аэродроме.

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Полный выпуск программы "Вести.UA." за 23 июня: видео