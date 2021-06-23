Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні, станом на середу, 23 червня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Путін взявся за українську історію

У Харкові Добкін відкрив для жителів хаби

Ексглава Харкова Михайло Добкін та його команда відкрили 3 перших місця комунікації з жителями. Там можна тепер ділитись ідеями та скаржитись на чиновників. Крім того, на честь відкриття перших трьох локацій "Добкін хаб" команда громадської організації "Наш Дім – Харків" запустила розіграш 100 брендових призів.

Тищенко затримав літак

В одному зі столичних аеропортів затримали виліт літака, який виконував рейс Київ – Ужгород. Усе через витівку нардепа Миколи Тищенка, який почав знімати відео прямо на летовищі.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 23 червня: відео