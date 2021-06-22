Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні, станом на вівторок, 22 червня – у програмі.

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Верещук не розуміє вимоги Байдена

Захід досі вважає Україну дуже корумпованою державою. Саме корупція і є головною причиною того, що Україна досі не вступила в НАТО. Президент США Джо Байден закликав владу боротись з проблемою, але нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук не розуміє, що саме потрібно робити.

Дивний марш ОПЗЖ

Скандальний нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива разом зі своїми колегами 22 червня влаштував дуже дивне дійство. На території Національного музею історії України у Другій світовій війні влаштували так званий марш. У такий спосіб вони хотіли "вшанувати" пам'ять воїнів "Великої Вітчизняної війни".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 22 червня: відео