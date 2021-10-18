О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 18 октября – в программе.

Обратите внимание Идея обмена не интересует, – Медведчук утверждает, что не имеет российского гражданства

Скандал вокруг СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в список "воров в законе" внесли 108 человек. Однако это произошло "не по ошибке, а с ошибками в данных". Заверил, что все неточности уже исправлены.

Новый поступок Кивы

Одиозный нардеп Илья Кива в день годовщины убийства Степана Бандеры записал видео, в котором отметил эту дату салютом. Он держал при этом в руках боевой автомат.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 18 октября: смотрите видео