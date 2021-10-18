Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 18 жовтня – у програмі.

Зверніть увагу Ідея обміну не цікавить, – Медведчук стверджує, що не має російського громадянства

Скандал довкола РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що до списку "злодіїв у законі" внесли 108 осіб. Однак це сталося "не помилково, а з помилками у даних". Запевнив, що всі неточності вже виправлені.

Новий вчинок Киви

Одіозний нардеп Ілля Кива у день роковин вбивства Степана Бандери записав відео, у якому відсвяткував цю дату салютом. Він тримав при цьому у руках бойовий автомат.

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