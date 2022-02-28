Выезд из Киева в направлении Броваров ограничен
28 февраля 2022 , 19:50Читати новину українською
Источник:КГГА – официальный канал
Выезд из Киева в направлении Броваров был временно ограничен после обстрела со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
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Выезд из Киева в направлении Броваров ограничен
Водителей просят обратить внимание на изменения.
Напомним, что сразу после переговоров на украинско-белорусской границе оккупанты запустили в сторону украинской столицы ракеты. Они попали в Бровары. Шесть человек пострадали.
Что происходит в Киеве:
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