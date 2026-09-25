Офис Генпрокурора расследует, законно ли Кравченко выехал за границу

Ночью 14 сентября Руслан Кравченко выехал за границу якобы в командировку. Однако бывший генпрокурор в Украину не вернулся.

В Офисе генерального прокурора начали служебное расследование по поводу зарубежной командировки бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская.

Что известно о зарубежной поездке Кравченко?

По ее словам, решение о проведении расследования исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский принял 22 сентября.

В ведомстве проверяют, соблюдались ли установленные правила при оформлении и проведении командировки Кравченко, а также выясняют обстоятельства, которые могли привести к возможным нарушениям.

По завершении проверки в ОГП примут соответствующие решения, если для этого будут основания.

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне расследования НАБУ и САП о возможном "крышевании" колл-центров.

14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Также он заявил, что НАБУ и САП во время обысков в рамках спецоперации "Карфаген" якобы завладели материалами дел в отношении своих сотрудников, чтобы помешать дальнейшим процессуальным решениям.

В ту же ночь, по данным УП, Кравченко выехал за границу.

Впоследствии он сообщил, что находится в служебной командировке.

Согласно приказу, Кравченко должен был провести пять дней в Париже, где якобы планировал принять участие в слушаниях ПАСЕ по вопросу об украинских детях. В то же время его имени не было среди участников соответствующей дискуссии.

21 сентября стало известно, что Кравченко после завершения командировки в Украину не вернулся.