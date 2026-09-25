В Офісі генерального прокурора розпочали службове розслідування закордонного відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це "Українській правді" повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська.

Що відомо про закордонну поїздку Кравченка?

За її словами, рішення про проведення розслідування виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський ухвалив 22 вересня.

У відомстві перевіряють, чи дотримувалися встановлених правил під час оформлення та проведення відрядження Кравченка, а також з'ясовують обставини, які могли призвести до можливих порушень.

Після завершення перевірки в ОГП ухвалять відповідні рішення, якщо для цього будуть підстави.

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі розслідування НАБУ і САП щодо можливого "кришування" колл-центрів.

14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Також він заявив, що НАБУ і САП під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген" нібито заволоділи матеріалами справ щодо своїх працівників, щоб перешкодити подальшим процесуальним рішенням.

Тієї ж ночі, за даними УП, Кравченко виїхав за кордон.

Згодом він повідомив, що перебуває у службовому відрядженні.

Згідно з наказом, Кравченко мав провести п'ять днів у Парижі, де нібито планував взяти участь у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас його імені не було серед учасників відповідної дискусії.

21 вересня стало відомо, що Кравченко після завершення відрядження в Україну не повернувся.