Выезд мужчин за границу с 1 августа: кто имеет право пересечь границу и какие документы необходимы

С 1 августа 2026 года глобальных изменений в правилах выезда мужчин за границу не введено. Однако именно соответствие документов и актуальность данных могут стать решающими при прохождении

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто имеет право выехать за границу?

Без дополнительных разрешений государственную границу могут пересекать:

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет при наличии действующего военно-учетного документа;

мужчины, достигшие 60-летнего возраста;

граждане, исключенные из воинского учета;

лица, официально признанные негодными к военной службе.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут выехать только при наличии определенных законом оснований. В частности, это касается тех, кто едет на лечение или реабилитацию, имеет соответствующие семейные обстоятельства, является студентом, аспирантом или курсантом.

Также это возможно в случаях, предусмотренных законодательством, если вы являетесь закрепленным работником критически важного предприятия, журналистом, работником СМИ, волонтером, перевозящим гуманитарную помощь или грузы для ВСУ, а также лиц, сопровождающих людей с инвалидностью или осуществляющих постоянный уход.

При прохождении пограничного контроля мужчины должны предъявить:

заграничный паспорт;

действующий военно-учетный документ;

документы, подтверждающие право на выезд;

при необходимости – документы об отсрочке, бронировании, служебной командировке или ином законном основании.

Также военно-учетный документ должен содержать QR-код или другое средство проверки информации в электронном реестре "Оберег".

Во время проверки сотрудники Государственной пограничной службы сверяют информацию в военно-учетных документах с государственными электронными реестрами. Если данные в документах, реестре или приложении "Резерв+" не совпадают, пограничники могут отказать в выезде даже в том случае, когда человек формально имеет законное право покинуть территорию Украины.

Сам факт бронирования не означает автоматического разрешения на пересечение государственной границы. Для законного выезда необходимо, чтобы бронирование было действительным, сотрудник состоял на специальном воинском учете, все сведения в ТЦК и СП были актуальными, а также были оформлены документы, подтверждающие служебную командировку или иное предусмотренное законом основание.

Именно несоответствие информации в реестрах или отсутствие необходимых подтверждающих документов сегодня является одной из самых распространенных причин отказа в пересечении государственной границы.

Отметим, что украинцы также могут воспользоваться новым сервисом – личным кабинетом ГПСУ, который позволяет проверить наличие временных ограничений на выезд, наложенных по решениям суда или исполнительной службы.

В то же время пограничники подчеркивают, что этот сервис не отражает ограничения, связанные с мобилизацией и военным положением. Поэтому даже при отсутствии информации о судебном запрете окончательное решение о пропуске через государственную границу принимается после проверки всех документов и данных в соответствующих реестрах.