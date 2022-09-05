В МВД уточнили правила выезда мужчин-студентов, обучающихся за границей

В Украине идет война, а значит и военное положение. Определенные группы мужчин мобилизуют в армию.

Мужчины вообще не могут уезжать за границу. Но есть определенные категории, которым разрешили покидать пределы Украины, в частности студенты.

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Правила для выезда мужчин-студентов

В МВД рассказали о правилах, по которым мужчины-студенты могут выезжать из Украины на обучение за границу.

Право на выезд имеют мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, потому что были в Украине.



Чтобы уехать, нужно иметь студенческий билет или студенческую визу. Они должны быть переведены и заверены нотариально, чтобы подтвердить обучение в иностранном вузе. Также необходимо иметь военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей за рубежом.

Что известно о выезде мужчин

Мужчины, на постоянной основе проживающие за границей, могут уехать из Украины. Однако для этого нужно иметь определенные отметки в документах. Также недавно разрешили уезжать морякам.

Также граждане Украины, которые постоянно проживают за границей, подлежат консульскому учету. Во время пересечения государственной границы Украины, такие лица должны предоставить соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины "Оформлен выезд на постоянное проживание", дипломатического учреждения Украины "Принят на консульский учет".

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