Кто из мужчин может выезжать из Украины с 1 июня: какие изменения ввели
Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено уезжать за границу. Однако есть исключения. Летом будут действовать некоторые изменения.
Правила выезда за границу некоторых категорий мужчин изменили из-за злоупотребления разрешением. 24 Канал. Например, госслужащие могут выезжать за границу в командировку, подтверждаемую по закону, и на сроки указаны в документах.
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Какие изменения внедрили
Поменяли условия для выезда за границу для деятелей культуры. Чтобы получить разрешение, необходимо давать подробную информацию и контакты о месте проведения концерта в поддержку Украины и отчитываться о результатах после окончания.
Окончательное решение о разрешении принимают в подразделении пограничников, проверяющем документы.
Кто из мужчин может выезжать за границу
По семейному состоянию:
Отец, опекун или усыновитель:
- при наличии троих или детей; детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;
- одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.
Мужчина может уезжать, если его родственники или родные жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает этого члена семьи. Другое основание – если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.
По профессии
- работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал в командировку или на обучение;
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
По состоянию здоровья
- лица с инвалидностью I-III группы,
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
- лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины,
- лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК по временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев.
В любом случае мужчины должны предъявить на границе все необходимые документы, подтверждающие разрешение на выезд.