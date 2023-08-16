Недавно правительство сняло ограничения на пересечение госграницы во время действия военного положения для еще одной категории людей. Эти законодательные изменения уже вступили в силу.

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Кто теперь может пересекать госграницу

Представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко сообщил, что с 16 августа пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию граждан.

Предоставлена возможность пересечения границы гражданам, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции,

– сказал он.

Речь идет о таких близких родственниках: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, бабушка, дедушка, брат или сестра (полнородные и неполнородные). Поэтому лица, чьи перечисленные родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия или при обеспечении проведения АТО, теперь смогут пересекать госграницу при наличии документов, подтверждающих право на пропуск.

Обратите внимание! АТО на Востоке продлилась с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года.

Ранее этим правом обладали только те лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях после 30 апреля 2018 года, а также после 24 февраля 2022 года, когда государство-террорист начало полномасштабное вторжение в Украину.

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