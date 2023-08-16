Нещодавно уряд зняв обмеження на перетин держкордону під час дії воєнного стану для з ще однієї категорії людей. Ці законодавчі зміни вже набули чинності.

До теми Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

Хто тепер може перетинати держкордон

Речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко повідомив, що з 16 серпня прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію громадян.

Надано можливість на перетин кордону громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції,

– сказав він.

Мовиться про таких близьких родичів: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, бабусь, дідусь, брат чи сестра (повнорідні та неповнорідні). Тож особи, чиї перелічені родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі або при забезпеченні проведення АТО, відтепер зможуть перетинати держкордон за наявністю документів, що підтверджують право на пропуск.

Зверніть увагу! АТО на Сході тривала з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2018 року.

Раніше цим правом володіли тільки ті особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донеччині та Луганщині після 30 квітня 2018 року, а також після 24 лютого 2022 року, коли держава-терорист розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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