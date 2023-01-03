Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины во время мобилизации в 2023 году

С начала полномасштабного вторжения России в Украину военно-политическое руководство Украины расширило список мужчин, имеющих право на выезд за границу во время военного положения.

Сейчас в Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы и не могут выезжать за пределы Украины. Но законодательство предусматривает право для мужчин на выезд за границу по нескольким основаниям. Об этом пишет 24 канал.

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Кому можно выезжать за границу

Прежде границу не запрещали пересекать юношам до 18 лет и мужчинам в возрасте 60+. Также за границу могут выезжать мужчины, которые постоянно проживают на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте и близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Однако некоторым категориям мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет тоже можно уезжать за границу.

В частности, мужчинам с инвалидностью.

Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;

Лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов.

Также есть отдельные правила для пап. В частности, границы страны могут покидать родители, которые:

имеют 3 и более несовершеннолетних детей;

если самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот;

если воспитывают детей младше 18 лет с инвалидностью;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

родители двух детей младше 18 лет, сопровождающие беременную жену.

Также за границу может выехать мужчина, который обеспечивает постоянный уход о родственнике или если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Представители профессий, которым можно за границу

Члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

Работники железнодорожного транспорта;

Авиационный персонал, который едет в командировку или обучение;

Научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;

Студенты, которые учатся за границей и имеют документы, подтверждающие факт принятия в вузы за границей, и факт оплаты обучения;

Водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

Деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

Спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

Политики и депутаты, имеющие соответствующее разрешение на основе оснований для поездки;

Учащиеся в Украине студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты не имеют права на выезд за границу, но получают отсрочку от мобилизации во время военного положения.