Депутат за кругленькую сумму скрылся за границу: раскрыли масштабную схему

СБУ разоблачила организаторов схем незаконной переправки мужчин за границу. Их услугами воспользовался один из полтавских депутатов.

СБУ задержала более десяти злоумышленников. Семь из них уже сообщили о подозрении.

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Депутат пытался бежать за границу

В ходе спецопераций сразу в нескольких областях СБУ заблокировала 3 масштабных канала нелегальной переправки за границу мужчин призывного возраста. Следователи задержали более десяти организаторов.

За деньги они предлагали потенциальным призывникам уехать за пределы Украины под видом волонтеров. Стоимость "билета на побег" составляла от 3 тысяч долларов и больше. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

Сотрудники СБУ установили, что услугами незаконного пересечения границы воспользовался один из полтавских депутатов. К организации схемы были причастны двое жителей региона.

Они гарантировали своим клиентам беспрепятственное пересечение границы под "маской" водителей логистической организации, перевозящих гуманитарные грузы. Для этого злоумышленники вносили ложные данные в электронную систему "Путь".

СБУ разоблачила схемы переправки мужчин за границу / Фото СБУ

Еще одну преступную группировку обезвредили на Волыни. В ее состав входило шесть местных жителей. Они также незаконно оформляли своих клиентов в качестве водителей в электронной системе "Путь".

Злоумышленники подготовили несколько автомобилей для нелегального вывоза мужчин в ЕС. В общей сложности они переправили за пределы Украины до 100 человек.

Еще один канал нелегальной миграции обнаружили в Прикарпатье. Его организовали трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей.

Потенциальным призывникам они предлагали фиктивные документы участников мнимых благотворительных фондов. СБУ задержала злоумышленников при попытке незаконного "сопровождения" через границу 5 человек,

– говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Следователи открыли уголовные производства по:

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Семерым задержанным уже сообщили о подозрении. Вскоре суд поместит их под стражу.

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Кому из мужчин можно пересекать госграницу

Границу можно пересекать мужчинам, которые частично или полностью не подлежат призыву, в частности:

мужчинам, признанным комиссией временно или полностью непригодными для военной службы;

забронированным государственными органами власти;

многодетным родителям и родителям-одиночкам;

гражданам, являющимся опекунами сирот, ухаживают за больными родителями, детьми или женой;

народным депутатам, сотрудникам Минобороны, Вооруженных Сил Украины, разведки, СБУ, Нацполиции, ГНСУ или других правоохранительных органов;

мужчинам, занимающимся гуманитарными перевозками за пределами страны;

водителям, имеющим лицензию на право международных перевозок грузов или пассажиров;

гражданам, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли в АТО;

спортсменам и тренерам национальных сборных;

мужчинам, сопровождающим группу детей за границу на оздоровление и отдых.

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