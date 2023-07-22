Выезд мужчин за границу в августе: кому можно, кому запрещено и какое будет наказание

Пока и до конца действия военного положения выезд мужчин из Украины ограничен. Однако для ряда категорий граждан действуют исключения. Для большинства – незаконный выезд грозит ответственностью.

Что нужно знать о запрете на пересечение границы во время войны, сообщает 24 Канал.

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Справка о запрещении выезда. Военное положение в Украине будет действовать как минимум до 19 августа 2023 года, и на этот период остаются действующими ограничения для мужчин на выезд из Украины. Запрет касается военнообязанных граждан Украины от 18 до 60 лет.

Дополнительно в январе 2023 года Кабмин ограничил возможность выезда за пределы страны чиновникам без уважительной причины.

Для каких категорий граница открыта

Список исключений из запрета на выезд достаточно широк. Территорию страны на законных основаниях могут оставить:

мужчины, непригодные для военной службы, сняты с военного учета (с соответствующей отметкой в военном билете);

временно непригодны к военной службе сроком до 6 месяцев при наличии подтверждающих это документов (справка об инвалидности, заключение ВЛК);

несовершеннолетние и мужчины, достигшие предельного возраста 60 лет;

лица с инвалидностью вне зависимости от группы;

сопровождающие лиц с инвалидностью (обязаны вернуться на Украину позже лица с инвалидностью);

мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства (при наличии соответствующих отметок в паспорте);

родители 3-х и более несовершеннолетних детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка;

военнослужащие для исцеления.

Несмотря на запрет выезда для чиновников и забронированных работников, они могут пересекать границу в случае служебной командировки, если они являются родителями-одиночками или едут на лечение.

Какие варианты легального выезда за границу

Полный список категорий, подпадающих под исключение запрета на выезд, размещен на портале Госпогранслужбы

На законных основаниях во время войны могут выехать за пределы нашей страны представители ряда профессий.

Водители и волонтеры: имеют право выехать за границу при наличии лицензии на международные перевозки грузов. Кроме того, пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь. Информация о таких водителях должна быть внесена в информационную систему "Путь" Укртрансбезопасности.

имеют право выехать за границу при наличии лицензии на международные перевозки грузов. Кроме того, пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь. Информация о таких водителях должна быть внесена в информационную систему "Путь" Укртрансбезопасности. Моряки : покинуть страну могут мужчины для работы на морских судах, судах внутреннего плавания или прохождения практической подготовки на судах. Они должны иметь трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

: покинуть страну могут мужчины для работы на морских судах, судах внутреннего плавания или прохождения практической подготовки на судах. Они должны иметь трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт. Спортсмены : разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований.

: разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований. Работники железнодорожного транспорта: решение о выезде работников железной дороги за пределы Украины принимается сроком до 6 месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта, в которых содержатся соответствующие обоснования.

решение о выезде работников железной дороги за пределы Украины принимается сроком до 6 месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта, в которых содержатся соответствующие обоснования. Деятельные культуры: могут посещать другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на такой выезд, артисты должны иметь приглашение от организатора мероприятия. Министерство культуры должно выдать соответствующее разрешение.

Обратите внимание ! После введения военного положения студенты вузов, учреждений профессионального образования, ассистенты, аспиранты и докторанты были включены в список лиц, которым запрещено покидать страну.

Сначала мужчинам-студентам иностранных вузов разрешалось временно выезжать для учебы. Однако из-за выявления многочисленных случаев подделки документов правительство запретило это.

Что известно о "командировке" для выезда под залог В Украине рассматривалось несколько вариантов для возможности временного выезда мужчин за границу во время войны, однако ни один из них не был запущен.

Что грозит выехавшим незаконно

Сейчас правительство и парламент готовят законопроект о привлечении к ответственности мужчин, незаконно выехавших из Украины во время действия военного положения.

Пока что изучается международный опыт и возможной мерой наказания может стать запрет как минимум на пересечение границы в дальнейшем.

Важно! Уже сейчас тем, кто не возвращается из-за границы по системе "Путь", может угрожать уголовная ответственность по статье 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц из резервистов в особый период.

Наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет может быть применено в случае, если орган досудебного расследования докажет, что мужчина имел мотивы уклониться от призыва.