Что нужно знать о выезде мужчин за границу в командировку: объяснение юриста

Во время военного положения выезд за границу для военнообязанных мужчин ограничен. Адвокат Алла Цимановская объяснила, могут ли забронированные работники сейчас выезжать в командировку за границу и что именно нужно учитывать.

Украинский бизнес претерпел много изменений за период полномасштабного вторжения России в Украину, однако все же продолжает работать и платить налоги, тем самым, обеспечивая экономический тыл нашего государства. Однако, как отмечает правовед, почти за 2 года полномасштабной войны в Украине до сих пор не урегулирован вопрос о бизнес-командировках за границу для мужчин, которые являются ключевыми сотрудниками на отдельных предприятиях и организациях.

Смотрите также Новый законопроект о мобилизации: что будет с бронированием

Выезд мужчин за границу в командировку

По словам адвоката Аллы Цимановской, командировки – это важная составляющая успешного бизнеса. Она отметила, что они позволяют перенять иностранный опыт, построить международные партнерства и расширить сети контактов для установления долгосрочных партнерских отношений.

Так, правовед дала объяснение, как выехать за границу в бизнес-командировку во время военного положения.

Бронирование сотрудников

По словам Аллы Цимановской, одним из способов пересечения границы для лиц мужского пола является бронирование работников на предприятии, в котором они работают. Она отметила, что этот вопрос регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года "Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения".

Так, Порядок определяет механизм бронирования во время действия военного положения военнообязанных, работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Юрист рассказала, что бронирование военнообязанных осуществляется согласно решению Минэкономики по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время. Списки должны быть согласованными Генеральным штабом Вооруженных Сил. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации сроком не более шести месяцев.

Адвокат рассказала, что в мае 2023 года Федерация работодателей Украины обратилась в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ) за официальным разъяснением относительно оснований пересечения границы мужчин с целью бизнес-командировки. Согласно полученному ответу ГПСУ, командировки через государственную границу граждан Украины в условиях действия на территории нашего государства правового режима военного положения возможно только для тех мужчин, что должным образом забронированы. Такие работники имеют право на выезд из Украины при наличии:

действующего загранпаспорта,

документов, подтверждающих служебную командировку,

выписки из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного.

Исключение с воинского учета

Юрист отметила, что исключение из воинского учета означает, что человек перестает быть военнообязанным или резервистом. Это снятие с воинского учета мужчины на основании решения ВВК о непригодности лица к военной службе.

То есть, когда лицо самостоятельно оформила медицинские документы, прошла ВВК и получила подтверждающие документы для исключения с учета на основании болезни или инвалидности. Так, в этом случае, у мужчин призывного возраста есть все законные основания для пересечения границы в личных или рабочих целях.

Как отметила правовед, для такой поездки не нужно специально оформлять ни приказы о командировке, ни получать выписки из Минэкономики о бронировании. Но это касается только тех лиц, которые действительно имеют медицинские показатели, на основании которых врачи соответствующей комиссии приняли решение о полной непригодности лица к военной службе, а ТЦК и СП снял такого человека с воинского учета.

Постоянное проживание, работа или договорные обязательства за рубежом

Юрист рассказала, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, согласно статье 4 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины", а именно:

для лиц выезжающих впервые – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства;

для лиц, постоянно проживающих за рубежом – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметка (штамп) о постановке на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины или пребывания такого гражданина на постоянном консульском учете подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.

Итак, как отметила правовед, при пересечении государственной границы Украины такие мужчины должны предоставить соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины "Оформлен выезд на постоянное проживание" и дипломатического учреждения Украины "Принят на консульский учет".

При этом, как сообщила юрист, разрешение от Государственной миграционной службы Украины должно быть согласовано с ТЦК и СП.

Адвокат отметила, что в соответствии с разъяснением ГПСУ от 23.05.2022 года, если человек фактически проживал за рубежом, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре и не снялся с учета в военкомате, он не может выехать из Украины. В любом случае, решение о предоставлении разрешения или запрета гражданину о пересечении границы Украины будет приниматься непосредственно в пункте пропуска с учетом требований ЗУ "О пограничном контроле", ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", а также других нормативно-правовых актов, которые регулируют каждый отдельный случай.

Кроме этого, как отметила юрист, офицер проверяет документы, которые предоставляются мужчиной, и выясняет, есть ли основание для пересечения границы.

Адвокат Алла Цимановская отметила, что, на ее взгляд, на сегодняшний день процедура пересечения границы мужчинами для бизнес-командировок не является достаточно урегулированной. Она заметила, что на практике возникает много проблем и вопросов со стороны работников пропускных пунктов. Некоторые мужчины, как рассказала юрист, зная о непрозрачной системе и получив запрет в пересечении границы на одном пункте пропуска, едут в другой, пытаясь выехать из страны с тем пакетом документов, который есть на руках.

Многие ассоциации, федераций и представителей различных направлений бизнеса неоднократно обращались к правительству с просьбой разработать единую и прозрачную систему, где быстро и в онлайн-режиме было бы возможно оформить разрешение на выезд для работников предприятий, которые не останавливаются в поддержке экономики Украины, не прекращают платить налоги, формировать рабочие места, а также продолжают жертвовать средства на нужды ВСУ. Учитывая это, правительство должно прислушиваться к бизнесу, поскольку без частного сектора невозможно в полной мере получить вожделенную победу,

– заявила юрист.

Что останавливает законопроект о мобилизации: коротко