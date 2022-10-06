В Раде планируют предоставить военным право выезда за границу

Во время военного положения в Украине подлежащим мобилизации мужчинам запрещен выезд за границу, кроме некоторых случаев. Однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может внести определенные изменения.

В Верховной Раде предлагают предоставить военным право выезда за границу. Как отметил инициатор документа народный депутат Сергей Рудык, военнослужащие являются едва ли не единственной категорией граждан, наиболее заслуживающей этого права.

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Какие изменения предлагают

Право выезда за границу военным хотят предоставить, чтобы они могли навестить членов семьи. Это будет происходить путем уже предусмотренного в действующем законодательстве дополнительного отпуска для военнослужащих во время военного положения.

Как отметили в пояснительной записке к законопроекту, такие изменения обусловлены необходимостью усиления социальных гарантий для защитников и защитниц Украины в военное время.

Отметим, что право использовать отпуск для выезда за границу предлагают предоставить военнослужащим, которые непосредственно участвовали в обороне Украины в течение не менее 90 дней.

В перечне районов осуществления мер обеспечения обороны Украины в частности определяют:

районы проведения военных (боевых) действий,

общины, по территории которых пролегает линия столкновения,

общины, граничащие с общинами, по территории которых проходит линия столкновения.

Многие из них добровольно ушли в ВСУ, месяцами находились "на нуле" и во время отпуска должны получить возможность встретиться со своими семьями, находящимися за границей. Такие поездки станут для них своеобразной психологической реабилитацией и мощным стимулом для борьбы в войне за независимость.

– отметил Сергей Рудык.

Порядок предоставления таких отпусков военнослужащим

Как отметил инициатор законопроекта, предлагают военнослужащим предоставлять отпуска при одновременном отсутствии не более 5% общей численности подразделения.

Это действующая норма, но она "работает" исключительно на зону ООС, которая по понятным причинам сейчас по факту далеко вышла за пределы отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

– объяснил Сергей Рудык.

Вычисление же продолжительности такого отпуска будет производиться без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Однако путь должен длиться не более четырех суток в одну сторону.

Также законопроект предусматривает, что для всех категорий военнослужащих, участвовавших в обороне Украины, выслуга лет для назначения пенсий и стажа работы осуществляется на льготных условиях. Расчет будет производиться в соотношении один месяц службы за три месяца работы.

Убеждены, что самоотверженность и героизм украинских защитников и защитниц, которыми увлекается весь цивилизованный мир, заслуживают отмечания,

– подчеркнули авторы законопроекта.

Выезд мужчин за границу во время военного положения: последние новости

Мужчины с инвалидностью во время военного положения могут посещать другие страны, при этом группа инвалидности на разрешение на выезд не влияет. Как отметили в ГПСУ, нет количественного лимита для пересечения госграницы.

Однако мужчины, ограниченно пригодные к службе, не могут пересекать границу Украины. Как отметили в Госпогранслужбе, окончательное решение будет принято в пункте пропуска по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

Уезжать за границу могут и мужчины, которых забронировали предприятия. Однако, как отметили в Госпогранслужбе, они могут пересекать границу только по служебным делам.

Обратите внимание – планируют ли дополнительную мобилизацию: смотрите видео