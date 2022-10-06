Так, у Верховній Раді пропонують надати військовим право виїзду за кордон. Як зазначив ініціатор документа народний депутат Сергій Рудик, військовослужбовці є чи не єдиною категорією громадян, яка найбільше заслуговує на це право.

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Які зміни пропонують

Так, право виїзду за кордон військовим хочуть надати, щоб вони могли провідати членів сім’ї. Відбуватиметься це шляхом вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану.

Як зазначили у пояснювальній записці до законопроєкту, такі зміни зумовлені необхідністю посилення соціальних гарантій для захисників і захисниць України у воєнний час.

Зазначимо, що право використати відпустку для виїзду за кордон пропонують надати військовослужбовцям, які безпосередню брали участь в обороні України протягом не менше ніж 90 днів.

У переліку районів здійснення заходів забезпечення оборони України зокрема визначають:

райони проведення воєнних (бойових) дій,

громади, по території яких пролягає лінія зіткнення,

громади, які межують з громадами, по території яких пролягає лінія зіткнення.

Багато хто із них добровільно пішов у ЗСУ, місяцями перебував "на нулі" і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Такі поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність,

– зазначив Сергій Рудик.

Порядок надання таких відпусток військовослужбовцям

Як зазначив ініціатор законопроєкту, пропонують військовослужбовцям надавати відпустки за умови одночасної відсутності не більше 5% загальної чисельності підрозділу.

Це діюча норма, але вона "працює" винятково на зону ООС, яка зі зрозумілих причин зараз по факту далеко вийшла за межі окремих районів Донецької і Луганської областей,

– пояснив Сергій Рудик.

Обчислення ж тривалості такої відпустки буде відбуватися без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Проте шлях повинен тривати не більше чотирьох діб в один бік.

Також законопроєкт передбачає, що для усіх категорій військовослужбовців, які брали участь в обороні України, вислуга років для призначення пенсій та стажу роботи здійснюється на пільгових умовах. Розрахунок відбуватиметься у співвідношенні один місяць служби за три місяці роботи.

Переконані, що самовідданість та героїзм українських захисників і захисниць, якими захоплюється весь цивілізований світ, заслуговують на відзначення,

– зазначили автори законопроєкту.

Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: останні новини

Чоловіки з інвалідністю під час воєнного стану можуть відвідувати інші країни, при цьому група інвалідності на дозвіл про виїзд не впливає. Як зазначили в ДПСУ, немає кількісного ліміту для перетину держкордону.

Однак чоловіки, які обмежено придатні до служби, не можуть перетинати кордон України. Як зазначили у Держприкордонслужбі, остаточне рішення ухвалюватимуть в пункті пропуску за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин та фактів.

Виїжджати за кордон можуть й чоловіки, яких забронювали підприємства. Проте, як зазначили у Держприкордонслужбі, вони можуть перетинати кордон лише у службових справах.

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