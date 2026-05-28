Посольство США отреагировало на информацию о своем выезде из Украины

Посольство США в Украине опровергло заявления о якобы их выезде из Киева после угроз России. В то же время дипломаты призвали американцев воздержаться от поездок в Украину.

Об этом 28 мая сообщило посольство США в Украине.

Выехали ли американские дипломаты?

На фоне заявлений о возможном выезде посольства США из Киева дипломаты заверили, что учреждение открыто и работает в обычном режиме.

В нашей деятельности не произошло никаких изменений, а любые сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет ничего важнее, чем безопасность и защита граждан США, и он регулярно проверяет состояние безопасности посольства в Киеве,

– говорится в заявлении.

Американская сторона подчеркнула, что их гражданам "не следует посещать Украину по каким-либо причинам из-за вооруженного конфликта".

Что говорили о выезде посольства США?

28 мая во время неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза его высокая представительница Кая Каллас заявила, что представители посольства США якобы покинули Киев. В то же время, по ее словами, все дипмиссии стран ЕС остаются в украинской столице.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий опроверг слова европейской представительницы.

А советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил журналистам, что дипломаты США могли временно покидать Киев перед российской атакой ночью 24 мая.