Какие условия выезда за границу волонтеров и водителей и как долго они могут там находиться

Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, выезд мужчин за границу ограничен. Однако для некоторых категорий военнообязанных мужчин все же действуют исключения.

Об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он отмечает, что во время военного положения госграницу могут пересекать, в частности, волонтеры и водители.

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Кто принимает решение о выезде мужчин за границу

По словам Юрчака, соответствующие решения для водителей и волонтеров принимает Мининфраструктуры или военные администрации при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Обоснование производится в листах. Их вправе писать:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители и адресаты гуманитарной помощи.

Волонтеры и водители, получившие разрешения и необходимые документы, могут выезжать за границу сроком на 30 календарных дней со дня первого пересечения границы,

– подчеркивает юрист.

В то же время, он добавляет, что в случае превышения сроков пребывания за границей или изменения цели выезда за границу разрешение о выезде за пределы Украины отменяется (в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений).

Важно помнить, что для выезда водителей за границу должна быть специальная лицензия на международные перевозки грузов и пассажиров.

Каким категориям мужчин разрешено выезжать за пределы Украины

Законом Украины определены категории мужчин, которые могут беспрепятственно покидать территорию нашего государства в условиях действия военного положения. Это, в частности:

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, ведь ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу;

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Следует заметить, что порядок и правила пересечения украинской границы во время войны, а также категории граждан, которые могут это делать, определяет постановление Правительства от 27 января 1995 года № 57. Однако в нее постоянно вносятся изменения и дополнения.