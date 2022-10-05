Кому из студентов можно выезжать за границу и что делать в случае отказа

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчинам-студентам запретили выезжать за границу, но есть исключения.

С 14 сентября выезд за границу запретили мужчинам, являющимся студентами иностранных высших учебных заведений. Это связано с массовым подлогом документов.

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Кому из студентов можно выезжать за границу

Выезжать за границу могут только соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, которые на время объявления мобилизации находились на территории Украины, и не смогли выехать за пределы страны для продолжения обучения.

Что делать в случае отказа выезда за границу

Адвокат Виолета Монастырская рассказала, что в случае отказа следует попросить предоставить официальный письменный ответ с причиной отказа в пересечении границы. После этого необходимо обратиться к пограничникам с жалобой на руководителя службы. Срок разбирательства составляет до 30 суток.

В противном случае можно обжаловать запрет на выезд, подав иск в суд. Срок рассмотрения – 60 дней.

Монастырская отметила, что обжалование таких ситуаций в суде может затянуться на годы. И если человек действительно является студентом и ему нужно уехать за границу в ближайшее время, то это не решит ситуацию.

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