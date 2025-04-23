Кому из женщин нельзя выезжать за границу: объяснение адвоката

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим некоторым категориям женщин ограничен выезд из Украины.

Кому нельзя выезжать за границу и как женщинам вступить в армию рассказала адвокат Татьяна Савченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Кто из женщин не может выехать из Украины

Адвокат говорит, что сейчас есть фактически только две категории женщин, для которых введено ограничение по выезду за границу. Это касается некоторых госслужащих и всех женщин, которые уже проходят службу в армии на контрактной основе.

Таким женщинам для выезда за границу нужно иметь с собой подтверждение цели поездки и указание, на какой именно период они покидают Украину. Чиновницы могут выезжать в командировку, а военные – в отпуск,

– объясняет Савченко.

Заметим, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются пригодными к службе в армии по состоянию здоровья и не имеют ограничений по заключению контракта по законодательству, могут заключить его с Вооруженными Силами Украины.

В то же время Савченко отмечает, что женщине могут отказать в заключении контракта с ВСУ если:

она не имеет 18 лет;

у нее нет базового среднего образования;

есть проблемы со здоровьем, на основании которых по приказу 402 Минобороны она признается непригодной к службе;

есть психические расстройства;

есть непогашенная судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

По словам адвоката, никаких изменений по мобилизации женщин пока нет и ее проводят исключительно добровольно.