На днях в Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Однако есть также ограничения для отдельных категорий.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Кто не сможет выехать из Украины до 22 лет?

С 28 августа 2025 года украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут беспрепятственно пересекать границу. Норма не распространяется на лиц, которые занимают определенные должности в государственных органах власти и местного самоуправления. Они, как и раньше, могут выезжать только в служебные командировки.

Для пересечения границы не госслужащим необходимы загранпаспорт и военно-учетный документ. Его можно представить как в электронной (приложение "Резерв+"), так и в бумажной форме,

– объяснили в ГНСУ.

Ранее сообщалось, что, вероятно, будет разрешен выезд из Украины женщинам-депутатам. Однако, по словам Демченко, пока нет соответствующего постановления.

Что известно о недавних изменениях правил пересечения границы?