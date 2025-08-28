Выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет: какие категории не имеют права пересекать границу
- С 28 августа 2025 года украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно пересекать границу, кроме лиц на государственных должностях.
- Для пересечения границы нужны загранпаспорт и военно-учетный документ, который может быть в электронной или бумажной форме.
На днях в Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Однако есть также ограничения для отдельных категорий.
Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Кто не сможет выехать из Украины до 22 лет?
С 28 августа 2025 года украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут беспрепятственно пересекать границу. Норма не распространяется на лиц, которые занимают определенные должности в государственных органах власти и местного самоуправления. Они, как и раньше, могут выезжать только в служебные командировки.
Для пересечения границы не госслужащим необходимы загранпаспорт и военно-учетный документ. Его можно представить как в электронной (приложение "Резерв+"), так и в бумажной форме,
– объяснили в ГНСУ.
Ранее сообщалось, что, вероятно, будет разрешен выезд из Украины женщинам-депутатам. Однако, по словам Демченко, пока нет соответствующего постановления.
Что известно о недавних изменениях правил пересечения границы?
- 27 августа Кабмин опубликовал постановление, регулирующее выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет включительно.
- Молодежь вышеуказанного возраста уже могут выезжать за границу. Соответствующие изменения вступили в силу 28 августа.
- Кроме того, женщинам-депутатам местных советов, работающих на общественных началах, позволят пересекать государственную границу во время военного положения.
- Правило не распространяется на тех, кто получает зарплату за работу в органах местного самоуправления.