Какие категории мужчин имеют право выезжать за границу

Во время действия военного положения украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд за границу запрещен. Разрешено выезжать мужчинам до 18 и после 60 лет.

Однако существуют условия, которые позволяют пересечь границу мужчинам призывного возраста. Это определяет постановление Кабмина №57.

Смотрите также Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

Каким мужчинам можно выезжать за границу

За границу мужчины призывного возраста могут поехать по состоянию здоровья, для обучения, госслужащие, по семейным обстоятельствам, по профессии, для помощи ВСУ.

По семейным обстоятельствам

По семейным обстоятельствам военнообязанные мужчины призывного возраста могут выехать из Украины в случае, если:

имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи и инвалидность;

и сопровождают их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи и инвалидность; лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание (задекларированное или зарегистрированное место жительства), или осуществления ухода за своими родителями или родителями жены (мужа), что подтверждается актом установления факта осуществления ухода или документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход.

Факт ухода устанавливают на основании обращения лица с инвалидностью 1 или 2 группы или лица, которая осуществляет уход, в районную, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода;

1 или 2 группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание (задекларированное или зарегистрированное место жительства), или осуществления ухода за своими родителями или родителями жены (мужа), что подтверждается актом установления факта осуществления ухода или документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход. Факт ухода устанавливают на основании обращения лица с инвалидностью 1 или 2 группы или лица, которая осуществляет уход, в районную, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода; лица, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы и сопровождают их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

и сопровождают их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода; родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет , при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение, подтверждающее назначение соцпомощи в соответствии с законом Украины о государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указан статус "ребенок с инвалидностью", или справки о получении государственной соцпомощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, к территории территориальной общины которой входит территория города областного значения, районного в городе (в случае ее образования) совета (независимо от того, кого назначено получателем помощи), или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий);

, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение, подтверждающее назначение соцпомощи в соответствии с законом Украины о государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указан статус "ребенок с инвалидностью", или справки о получении государственной соцпомощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, к территории территориальной общины которой входит территория города областного значения, районного в городе (в случае ее образования) совета (независимо от того, кого назначено получателем помощи), или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий); родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью 1 или 2 группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий);

1 или 2 группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий); бабушки, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий);

за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий); лица, которые нуждаются в постоянном уходе , – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения ВВК о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода;

, – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения ВВК о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода; опекуны лиц с инвалидностью , признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, – один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий);

, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, – один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий); лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают соцуслуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания, – в сопровождении работников учреждения ухода, уполномоченных директором учреждения ухода или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, которое его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность). Из расчета одно сопровождающее лицо на 25 человек, нуждающихся в постоянном уходе.

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины о государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, о государственной соцпомощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины о государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, о государственной соцпомощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики; военные на лечение за границу при наличии паспорта и при наличии заключения о необходимости направления лица из составляющих сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за рубежом.

Для обучения

Студенты украинских вузов и поступившие на обучение за рубежом не имеют права выезжать за границу. Обучение в украинских вузах предоставляет только право на отсрочку от мобилизации. Выезжать могут:

студенты и курсанты учебных заведений для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе (для обучения полетов на западной авиации) со справкой от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе, военно-учетными документами с отметкой с ТЦК;

в иностранном учебном заведении или в авиационной школе (для обучения полетов на западной авиации) со справкой от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе, военно-учетными документами с отметкой с ТЦК; курсанты-моряки – при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

Для помощи ВСУ

Чтобы помочь украинской армии за границу выпускают водителей-волонтеров, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь. Однако это происходит только в случае, если у мужчины есть соответствующее разрешение от Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военными администрациями не более чем на шесть месяцев.

Если человек пробыл за границей дольше, то Укртрансбезопасность может прекратить доступ лицензиата к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

Также выехать за пределы Украины могут:

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене. Это при условии, если они имеют разрешение от Минкульта;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах – с решением Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия и/или спортивного соревнования, письмом министра об участии указанных лиц в спортивном мероприятии и/или спортивном соревновании и пересечении государственной границы соответствующими лицами.

По профессии

По процессией в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать:

военные в отпуск – при наличии документов о разрешении из воинской части, имеющихся дат возвращения и билетов обратно;

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки. В служебную командировку – при наличии заверенных копий приказов МИД / зарубежного дипломатического учреждения Украины о направлении таких работников дипломатической службы в служебную командировку и их дипломатические или служебные паспорта. В долгосрочную командировку – заверенные копии приказов МИД о переводе/назначении/направлении/командировке таких работников в зарубежные дипломатические учреждения Украины и их дипломатические или служебные паспорта;

члены экипажей кораблей;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военнослужащие – на основании принятых Министром обороны, руководителем другого созданного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Госслужащие

Украинские государственные служащие могут выехать в командировку, которая утверждена официально на основании соответствующих решений о служебных командировках. Выехать могут:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Также за границу могут выехать госслужащие-женщины (в том числе те, которые являются усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей), чтобы посетить ребенка в возрасте до 18 лет, который находится за границей или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины. Также за границу могут выехать мужчины-госслужащие, которые являются:

одиноким отцом;

одиноким усыновителем или опекуном;

попечителем;

приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери).