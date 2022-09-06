Выезд мужчин, имеющих рабочую визу страны ЕС: что необходимо понимать

Многие мужчины в Украине стремятся выехать за границу, ведь они имеют рабочую визу. Что им для этого необходимо.

Для того, чтобы выехать за границу, надо иметь специальные документы. Одной рабочей визы стран ЕС недостаточно.

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Выезд мужчин, имеющих рабочую визу страны ЕС

Для выезда за границу нужно иметь:

документы, подтверждающие личность;

документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу и имеющее право на выезд из Украины.

Визы иностранных стран не подтверждают постоянное проживание за границей и не дают право на выезд военнообязанным,

– отмечают в ГПСУ.

Какие документы нужны военнообязанным госслужащим для выезда за границу

Для командировки:

документы, подтверждающие служебную командировку;

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

или выписка из приказа Министерства экономики.

Для отпуска:

документы, подтверждающие отпуск;

удостоверение об отсрочке от призыва;

уведомление о зачислении на специальный военный учет.

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