Пограничники рассказали об особенностях пересечения границы с 17 июля

С 17 июля пересечение границы военнообязанными будет проводиться с изменениями. Какие нововведения ожидают на границе рассказали в ГПСУ.

Пограничники начнут проверять у всех мужчин граждан Украины от 18 до 60 лет их военно-учетный документ. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет 24 Канал.

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На границе будут проверять военно-учетный документ

На границе в обязательном порядке начнут проверять военно-учетный документ с 00.00 17 июля.

При этом представитель ГНСУ отметил, что никаких изменений в категории, кому разрешено пересечение границы, пока нет.

Можно, конечно, ожидать, что в какой-то момент правительство внесет изменения в правила пересечения границы,

– отметил Демченко.

Он также добавил, что если кто-то из этих категорий будет подпадать, например, под отсрочку, что дает ему право на пересечение границы, а также исключение из воинского учета, то в военно-учетных документах должен обязательно указываться срок действия этих условий и основания предоставления такой отсрочки.

Представитель ГПСУ также подтвердил, что военно-учетный документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

"Пограничники будут принимать и проверять оба этих документа... Если будут возникать какие-то трудности или предостережения, что какой-то документ может быть поддельным или информация в нем некорректно отображается, конечно, мы можем проверить это через систему "Оберіг"", – сказал Демченко.