Платят до 20 тысяч долларов: как уклонисты пытаются пересечь границу в "Староказачьем"

Планируя поездку за границу, многие украинцы выбирают именно молдавское направление – это быстро и удобно. Например, путь от столицы до пункта пропуска "Староказачье" в Одесской области – один из самых коротких. А путешествие от границы до международного аэропорта Кишинева займет менее двух часов.

Но за кулисами ежедневной работы пограничников – совсем другая, незаметная для большинства реальность. Поддельные документы, поиск нарушителей, разоблачение контрабандистов и даже настоящие семейные драмы. Больше об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Мужчины притворяются военными, чтобы пересечь границу

С самого утра в "Староказачьем" уже появляется небольшая очередь. В среднем за сутки здесь пересекают границу около 2 тысяч человек и 500 автомобилей. Пограничники рассказывают: задержки движения происходят преимущественно из-за поддельных документов. Больше всего возмущают те, кто выдает себя за военных. Один из таких "путешественников" случился недавно. Показал документы, мол, уже служит, но едет в отпуск.

В ходе проведения опроса, было установлено, что гражданин вообще не ориентируется в военной терминологии, не знает своего военного руководителя. Соответственно через имеющиеся базы данных мы выяснили, что документы поддельные,

– рассказал Максим Машир, начальник отделения инспекторов пограничной службы.

К махинациям с документами мужчины прибегают часто. К тому же используют не только подделки, но и различные способы маскировки.

"Прибыл гражданин, и предоставил основание для выезда инвалидное удостоверение. И жаловался на состояние здоровья, что у него с ногой проблемы. Прибыл на костылях. А во время проверки его телефона, выяснилось, что гражданин несколько дней назад катался на роликах", – отметил Машир.

Желающий обмануть тех, кто хочет незаконно пересечь границу, тоже хватает. Вопрос лишь в том, кто и сколько готов заплатить за такой "лотерейный билет".

Мужчины пользуются услугами интернет-мошенников, в анонимных меседжерах они отыскивают услуги и платят за это немалые деньги. Наименьшая сумма – это 5 тысяч долларов, самая большая – до 20 тысяч долларов,

– поделилась Анастасия Гаевская, пресс-секретарь Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Конечно, клиентов уверяют: документы – гарантированно сработают. Но путешествие обычно заканчивается просто здесь, в пункте пропуска. А вместо желанной поездки – уголовная ответственность. Потому что по закону, за использование "фальшивки" – штраф или даже до двух лет тюрьмы.

Контрабанда и "любовные мелодрамы"

Попадаются пограничникам и старые добрые контрабандисты. Неделю назад в пункте пропуска обнаружили большую партию электронных сигарет. Картонные коробки с 5 сотнями вейпов 21-летний гражданин Молдовы даже не маскировал. Мол, вообще не знал, что везет, это все для друзей.

Но прошло всего несколько дней, как на "Староказачье" заехал еще один гость – гражданин Румынии. При осмотре микроавтобуса пограничники обнаружили ящики, набитые теми же вейпами. Только вот партия значительно больше – почти 16,5 тысячи штук стоимостью более 14 миллионов гривен. В обоих случаях "электронки" правоохранители изъяли. Но кроме владельцев подделок и ценителей электронного курева, на этом участке задерживают и довольно неординарных нарушителей.

Парень даже не призывного возраста, потому что ему было 22 года, пытался дойти до своей любимой, которая проживала на территории Молдовы. Он решил переплыть реку Турунчук..,

– рассказала Анастасия Гаевская.

Свои силы юноша не рассчитал. Пограничники нашли смельчака и мгновенно отправили в больницу с сильным обморожением конечностей. Как следствие, у него еще и отказала почка. Кстати, это не единственная ситуация, которая случилась на границе из-за любви.



"Был такой случай, когда мужчина и женщина заблудились в болотистой местности, среди камыша. Их обнаружил наш пограничный наряд с помощью беспилотника", – вспомнила пресс-секретарь Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Когда молодую пару спасли, мужчина признался пограничникам: сделал предложение любимой прямо в болоте. Мол, уже не верил, что им удастся выбраться. А вот пожалел парень об этом или нет – уже никто не узнает. Но радует одно: все остались целы и невредимы, а значит эта история – точно с "хеппи-эндом".