Выезд за границу в 2024 году: кто из мужчин имеет право, какие существуют основания и что нужно

Во время военного положения выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Однако новый закон о мобилизации внес определенные изменения в перечень тех, кому это разрешение могут предоставить.

Сейчас украинцы могут выехать за границу, если они имеют определенные болезни или направляются на учебу. Иногда такое право могут предоставлять профессия или семейные обстоятельства.

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Выезд украинцев за границу

Согласно постановлению 57 Кабмина мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены с воинского учета по состоянию здоровья и не совершали тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами. Для этого украинец должен иметь по крайней мере одно из оснований для выезда, а именно:

по состоянию здоровья;

для обучения;

если они являются госслужащими;

по семейным обстоятельствам;

по профессии.

При этом в военно-учетных документах граждан, которые покидают Украину на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Получить ее можно в ТЦК после предоставления документов, подтверждающих наличие оснований для выезда за границу.

Выезд за границу по семейным обстоятельствам

Украинцы могут выехать за границу, если они подпадают хотя бы под одно из требований:

лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;

лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из-среди лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание или осуществление ухода за своими родителями или родителями жены (мужа), что подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), или документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

многодетные мужчины, имеющие трое или более несовершеннолетних детей. Задолженность по уплате алиментов более чем на три месяца лишает права на отсрочку и пересечение границы;

отцы-одиночки при условии, что мать признана умершей, пропавшей без вести или лишенной родительских прав;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий);

бабушки, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий);

лица, нуждающихся в постоянном уходе, - в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, - один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства (в значении, приведенном в подпункте 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины) при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий);

лица с инвалидностью или другие лица, которые нуждаются в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания (далее - учреждения ухода), - в сопровождении работников учреждения ухода, уполномоченных директором учреждения ухода или лицом, которая его замещает (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, которая его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность).

Выезд по состоянию здоровья

Основания для выезда за границу по состоянию здоровья имеют такие граждане:

лица с инвалидностью при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитикия

временно непригодные в соответствии с заключением ВВК о степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья;

военные на лечение за границу при наличии паспорта и при наличии заключения о необходимости направления лица из составляющих сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечень лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границу

Выезд для обучения

Право на выезд имеют такие соискатели образования: