Кто и как может выехать за границу в декабре 2024 года
В Украине в декабре продолжается военное положение и мобилизация. Для выезда за границу мужчины мобилизационного возраста должны иметь документы, подтверждающие их право на такую опцию.
Кто и как может пересечь границу Украины в последний месяц 2024 года, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Бронирование в Действии, штрафы в Резерв+ и выезд за границу: какой будет мобилизация в декабре
Правила выезда за границу в декабре 2024 года
Так, конкретные требования по выезду за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действуют согласно указу президента № 64/2022 и постановлением Кабмина № 57.
Так, на границе военнообязанных мужчин обязательно будут проверять наличие военно-учетных документов, будь то бумажная, или электронная версия. Если же таких документов нет, то в выезде за границу откажут.
Согласно законодательству, выезд возможен только для тех, кто имеет подтвержденную отсрочку от призыва, освобождение по состоянию здоровья или другие разрешения, указанные в военно-учетных документах.
Кроме этого, в ГПСУ проверяют мужчину по реестру военнообязанных. Если тот находится в розыске, то его передают полиции. Тем, кто имеет все необходимые документы, пересечение границы будет доступен без изменений.
Мужчины, которые подлежат воинскому учету, могут выезжать за границу при наличии таких оснований:
- по состоянию здоровья;
- для получения образования;
- как государственные служащие;
- по семейным обстоятельствам;
- по профессиональной деятельности.
В военно-учетных документах должна быть отметка об отсрочке от мобилизации. Эту отметку можно получить, подав в ТЦК документы, подтверждающие законность выезда.
Как выехать за границу, если ты студент
Относительно студентов, что с мая 2024 года в рамках программ академической мобильности мужчины-студенты могут выезжать за границу для стажировки. Для этого они должны соответствовать нескольким требованиям:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;
- участвовать в академической мобильности на один семестр;
- учиться на дневной форме обучения;
- получать степень бакалавра по любой специальности или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях.
Для выезда за границу студентам необходимо иметь ряд документов, частности:
- электронный студенческий билет;
- заверенную копию договора с иностранным университетом об участии в программе академической мобильности;
- военно-учетный документ;
- справку от учебного заведения о направлении на обучение за границу.