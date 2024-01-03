Могут ли военные выезжать за границу во время военного положения
Источник:Zaxid.net
Во время военного положения некоторые военнослужащие могут уехать за границу. В первую очередь это касается тех, кто едет на обучение или реабилитацию.
За границу также могут уехать находящиеся в отпуске военнослужащие. Однако к этому необходимо заранее подготовиться.
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Как военные могут уехать за границу во время отпуска
Начальник службы по связям с общественностью Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко обозначила четкий алгоритм, как военнослужащие могут выехать за границу.
Чтобы пересечь границу, военный должен выполнить следующие шаги:
- Необходимо составить юридически грамотный рапорт и добавить к нему все необходимые подтверждающие документы о выезде за границу во время отпуска. В рапорте следует указать страну и адрес места жительства, и только после этого – подать его в штаб воинской части на рассмотрение командиру воинской части. Подавать его необходимо не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. Кроме того, рапорт составляется в двух экземплярах.
- После того, как командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска, он должен оформить решение в виде приказа. Именно этот документ дает право выезжать за границу военнослужащим. Для пересечения границы можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска и разрешен выезд из Украины.
- Перед отпуском военнослужащий должен пригласить выписку из приказа об отпуске, в котором говорится о возможности пересечения границы.
- В преддверии отпуска военный должен стать на учет в Военной службе правопорядка.
Следует добавить, что решение о праве выезда за границу зависит от командира воинской части. Он может как разрешить, так и отказать.
Какие документы необходимо иметь военному для пересечения границы
Для путешествия за границей во время отпуска военнослужащий должен иметь следующие документы:
- военно-учетный документ, удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего;
- отпускной билет с указанием "отпуск за границей" (если такой отметки у билета нет, необходимо иметь выписку из приказа с указанием выезда за границу);
- действующий загранпаспорт (id-карта или книга).