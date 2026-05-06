Уезжать за границу можно без ограничений: кого касается новое решение Кабмина

В среду, 6 мая, правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения. Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменилось в выезде за границу женщин-чиновниц?

Решение об изменении правил выезда за границу женщин, занимающих должности в госструктурах правительство приняло 6 мая.

Для женщин, работающих в государственном секторе, в частности в органах власти, местного самоуправления и государственных учреждениях, отменили дополнительные ограничения на выезд за границу.

В то же время изменения не касаются высших должностных лиц государства, руководителей органов власти и их заместителей, в частности членов Кабмина, руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка, а также для народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства,

уточнила Свириденко.

Важно! Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко высказал идею относительно выезда за границу юношей в возрасте от 18 до 22 лет. Он отметил, что поддерживает решение Кабмина разрешить выезжать мужчинам этой возрастной категории за границу, но все же выступает за то, чтобы они ппрошли базовую общевойсковую подготовку. Таким образом, говорит нардеп, юношей можно мотивировать к службе в армии.

Какие еще изменения недавно приняло правительство?

4 мая вступило в силу распоряжение Кабмина по развития деятельности волонтеров. План, который предусматривает празднование всех организаций, где работают волонтеры, создание технических возможностей для работы, развитие культуры волонтерства и привлечения украинцев к такой деятельности, рассчитан до 2030 года. Кроме того, в течение лет будет осуществляться мониторинг вызовов в сфере волонтерства.

Украинцы призывают Кабмин разрешить Кабмину разрешить владеть короткостволом уволенным военным. Гражданин Украины зарегистрировал соответствующую петицию, в которой предлагается, чтобы разрешение на владение, хранение и ношение оружия имели военные всех подразделений и формирований, которых уволили в запас или уволены по состоянию здоровья.

Чиновники выделили почти 5 миллиардов гривен на школьные укрытия. За эти средства предусмотрено строительство 113 укрытий в школах в 22 областях Украины.