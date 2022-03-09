На выезде из Новой Одессы в Николаев оккупанты открывают огонь по гражданским: уже есть ранены

Российские террористы снова совершают зверства против гражданских украинцев. Оккупанты открывают огонь по мирным людям на Николаевщине.

Жителей Новой Одессы призвали не уезжать из города

Из-за обстрелов оккупантов проезд в Николаев категорически запрещен. Об этом заявил Новоодесский городской голова Александр Поляков.

Это важно За минувшие сутки в больницы Николаева поступило 12 раненых, из них 9 гражданских

Сообщается, что на выезде из Новой Одессы в Николаев российские оккупационные войска открывают огонь по гражданским.

По предварительной информации, уже есть ранены. Поляков призвал жителей Новой Одессы не выезжать из города ради безопасности.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Кстати – Вакарчук приехал в Николаев: смотрите видео