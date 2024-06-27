Город, который нужно строить заново: в сети показали, как выглядит Часов Яр сегодня

Российские войска систематически обстреливают Часов Яр, чтобы вытеснить украинских защитников. К сожалению, из-за постоянных атак россиян, город почти полностью уничтожен.

В сети опубликовали фото того, как выглядит разрушенный оккупантами город. Можно увидеть, что город фактически полностью уничтожен.

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Как выглядит Часов Яр после российских обстрелов

К сожалению, Россия до сих пор не отказалась от захвата Часового Яра. Из-за постоянных обстрелов со стороны россиян в городе не осталось уцелевших зданий.

На фото видно, что каждое здание разрушено полностью или частично. Здания выжжены огнем, а земля вокруг покрыта пеплом, обломками фасадов и бетонными конструкциями из разбитых многоэтажек.

Как выглядит Часов Яр / Фото Дениса Казаньского

Можно увидеть, что о прицельных ударах речь даже не идет, ведь воронками от детонации вражеских боеприпасов покрыта вся земля.

Также украинские военные 24 ОМБр имени короля Даниила показали видео с дрона на котором видно, как оккупанты уничтожают город из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк".

Смотрите видео уничтожения украинского города ТОСами. Весь мир должен видеть это,

– отметили военные.

Как россияне уничтожают Часов Яр: смотрите видео