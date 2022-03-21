Как выглядит разбомбленный ТРЦ в Киеве, который атаковали россияне

Вечером 20 марта в Подольском районе Киева российские оккупанты обстреляли торговый центр. Алексей Гончаренко сообщает, что число жертв возросло до 6.

Ранее официальные источники сообщали о 4 погибших. Но Гончаренко говорит, что из-под завалов достали уже 6 мертвых людей.

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Что случилось:

Около 11 вечера 20 марта в Подольском районе Киева прогремели взрывы.

Пресс-служба ГСЧС Украины заявила, что сообщение о пожаре поступило в 22:48.

Оказалось, что в результате вражеского обстрела загорелась автомобильная стоянка и 3 – 4 этажи торгового центра.

Ночью ГСЧС сообщили о 4 погибших и 1 раненом.

Атака на ТРЦ в Киеве. Уже известно о 6 погибших, их достали из-под обломков. Также есть раненые. Я на месте и не могу осознать эти масштабы. Я не понимаю, как россияне могут верить, что они нас "спасают"?,

– написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Последствия разрушения в ТРЦ: фото Алексея Гончаренко