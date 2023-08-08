Фотографы Константин и Влада Либеровы показали яркие кадры обновленного монумента "Родина-мать". Окончательные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.

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Работы на монументе "Родина-мать" должны завершить до 23 августа

Украинский трезубец значительно больше, чем советский герб, который до этого был на монументе.

Как выглядит щит "Родины-мать" / Фото Константин и Влада Либеровы

Авторы фотографий отмечают, что Украина должна была давно демонтировать советскую символику и установить украинский герб.

"Наша символика, как и наш язык – это мощный культурный щит, важность которого очень часто и очень наивно недооценивают. Ведь именно наша культурная идентичность как нации стала, на наш взгляд, основной проблемой, которую не учли наши враги и которую они никогда не смогут решить", – говорится в сообщении.

Фотографы отмечают, что никакая армия не сделает из украинцев россиян. "Мы другие. И мы свободны", – говорится в сообщении.

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