Фотографы Константин и Влада Либеровы показали яркие кадры обновленного монумента "Родина-мать". Окончательные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.
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Работы на монументе "Родина-мать" должны завершить до 23 августа
Украинский трезубец значительно больше, чем советский герб, который до этого был на монументе.
Как выглядит щит "Родины-мать" / Фото Константин и Влада Либеровы
Авторы фотографий отмечают, что Украина должна была давно демонтировать советскую символику и установить украинский герб.
"Наша символика, как и наш язык – это мощный культурный щит, важность которого очень часто и очень наивно недооценивают. Ведь именно наша культурная идентичность как нации стала, на наш взгляд, основной проблемой, которую не учли наши враги и которую они никогда не смогут решить", – говорится в сообщении.
Фотографы отмечают, что никакая армия не сделает из украинцев россиян. "Мы другие. И мы свободны", – говорится в сообщении.
Что известно об исторических работах на "Родине-матери"
- Работы на "Родине-матери" стартовали после того, как Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) 13 июля выдала разрешение на ремонт щита.
- Заказчик строительства – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Обновление "Родине-матери" состоится ко Дню Независимости Украины 24 августа.
- 30 июля на монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба. После того, как советская символика была демонтирована, 5 августа началось установка трезубца на монументе "Родина-мать".
- Утром 6 августа украинский трезубец уже установили на монументе. Вместе с тем, на монументе был замечен еще один советский символ, в том числе звезда СССР.
- Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук рассказал, что монументу предлагают дать новое название, в частности "Украина-мать".