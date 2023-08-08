Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали яскраві кадри оновленого щита монументу "Батьківщина-мати". Остаточні роботи планують завершити до Дня прапора України – 23 серпня.
До теми У Києві на щиті монумента "Батьківщина-мати" встановили тризуб: яскраві кадри
Роботи на монументі "Батьківщина-мати" мають завершити до 23 серпня
Український тризуб значно більший, аніж радянський герб, який до цього був на монументі.
Як виглядає щит "Батьківщини-мати" / Фото Костянтин і Влада Ліберови
Автори світлин зазначають, що Україна мала ще давно демонтувати радянську символіку та встановити український герб.
"Наша символіка, як і наша мова – це потужний культурний щит, важливість якого дуже часто і дуже наївно недооцінюють. Адже саме наша культурна ідентичність як нації стала, на наш погляд, основною проблемою, яку не врахували наші вороги, і яку вони ніколи не зможуть вирішити", – мовиться у повідомленні.
Фотографи зазначають, що ніяка армія не зробить з українців росіян. "Ми інші. І ми вільні", – йдеться у дописі.
Що відомо про історичні роботи на "Батьківщині-матері"
- Роботи на "Батьківщині-матері" стартували після того, як Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня видала дозвіл на ремонт щита.
- Замовник будівництва – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Оновлення "Батьківщини-матері" відбудеться до Дня Незалежності України 24 серпня.
- 30 липня на монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба. Після того, як радянську символіку було демонтовано, 5 серпня розпочалося встановлення тризубу на монументі "Батьківщина-мати".
- Зранку 6 серпня український тризуб вже встановили на монументі. Разом з тим, на монументі помітили ще один радянський символ, зокрема зірку СРСР.
- Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук розповів, що монументу пропонують дати нову назву, зокрема "Україна-мати".