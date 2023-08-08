Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали яскраві кадри оновленого щита монументу "Батьківщина-мати". Остаточні роботи планують завершити до Дня прапора України – 23 серпня.

До теми У Києві на щиті монумента "Батьківщина-мати" встановили тризуб: яскраві кадри

Роботи на монументі "Батьківщина-мати" мають завершити до 23 серпня

Український тризуб значно більший, аніж радянський герб, який до цього був на монументі.

Як виглядає щит "Батьківщини-мати" / Фото Костянтин і Влада Ліберови

Автори світлин зазначають, що Україна мала ще давно демонтувати радянську символіку та встановити український герб.

"Наша символіка, як і наша мова – це потужний культурний щит, важливість якого дуже часто і дуже наївно недооцінюють. Адже саме наша культурна ідентичність як нації стала, на наш погляд, основною проблемою, яку не врахували наші вороги, і яку вони ніколи не зможуть вирішити", – мовиться у повідомленні.

Фотографи зазначають, що ніяка армія не зробить з українців росіян. "Ми інші. І ми вільні", – йдеться у дописі.

Що відомо про історичні роботи на "Батьківщині-матері"