Как выглядят помещения Черниговщины, где побывали "асвабадители": красноречивые фото
Источник:Оперативное командование "Север"
Не получая желаемого, враг все больше бесится и начинает посягать на жизнь гражданского населения, архитектуру и даже витрины магазинов.
Так, На Черниговщине группа орков вырвала двери, ограбила магазин и полностью разнесла служебные помещения.
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Об этом рассказали на фейсбук-странице Оперативного командования "Север".
Так выглядят магазины и помещения в тех населенных пунктах Черниговщины, где побывали "асвабадители",
– пишут они.
Витрины магазинов после "визита" российских оккупантов / Фото Оперативное командование "Север"
Однако Орган военного управления отмечает, что мы-то все отстроим, а вот они так и останутся "немытой Россией".
Как выглядят помещения после вторжения оккупантов / Фото Оперативное командование "Север"
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