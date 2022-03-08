Как выглядят помещения Черниговщины, где побывали "асвабадители": красноречивые фото

Не получая желаемого, враг все больше бесится и начинает посягать на жизнь гражданского населения, архитектуру и даже витрины магазинов.

Так, На Черниговщине группа орков вырвала двери, ограбила магазин и полностью разнесла служебные помещения.

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Об этом рассказали на фейсбук-странице Оперативного командования "Север".

Так выглядят магазины и помещения в тех населенных пунктах Черниговщины, где побывали "асвабадители",

– пишут они.

Витрины магазинов после "визита" российских оккупантов / Фото Оперативное командование "Север"

Однако Орган военного управления отмечает, что мы-то все отстроим, а вот они так и останутся "немытой Россией".

Как выглядят помещения после вторжения оккупантов / Фото Оперативное командование "Север"

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