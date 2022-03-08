Так, на Чернігівщині група орків вирвала двері, пограбувала магазин та повністю рознесла службові приміщення.

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Про це розповіли на фейсбук сторінці Оперативного командування "Північ".

Так виглядають магазини та приміщення в тих населених пунктах Чернігівщини, де побували "асвабадітєлі",

– пишуть вони.

Вітрини магазинів після "візиту" російських окупантів / Фото Оперативне командування "Північ"

Однак Орган військового управління зазначає, що ми-то все відбудуємо, а от вони так і залишаться "нємитою росією".

Як виглядають приміщення після вторгнення окупантів / Фото Оперативне командування "Північ"

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