Так, на Чернігівщині група орків вирвала двері, пограбувала магазин та повністю рознесла службові приміщення.
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Про це розповіли на фейсбук сторінці Оперативного командування "Північ".
Так виглядають магазини та приміщення в тих населених пунктах Чернігівщини, де побували "асвабадітєлі",
– пишуть вони.
Вітрини магазинів після "візиту" російських окупантів / Фото Оперативне командування "Північ"
Однак Орган військового управління зазначає, що ми-то все відбудуємо, а от вони так і залишаться "нємитою росією".
Як виглядають приміщення після вторгнення окупантів / Фото Оперативне командування "Північ"
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