Выгнали москалей, через 5 минут наших бойцов кормили местные, – Кузык об освобождении Киевщины

Украинцы сплочены как никогда. Жители городов и сел, депутаты, тероборона и Вооруженные Силы работают на одну цель – уничтожить врага.

Об этом народный депутат Петр Кузык, который возглавляет территориальную оборону в городе Киеве, рассказал в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал.

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Благодаря совместным усилиям враг успешно оттеснен

Он отметил, что некоторые успехи вокруг Киева есть. К примеру, в районе Барышевки тероборона провела успешное наступление на населенный пункт Лукьяновка, где сосредоточены сотни российских солдат. В результате удалось уничтожить 40 оккупантов, остальные – скрываются в лесах. Также Кузык добавил, что в ходе боя наши защитники захватили трофейную технику.

Но самое главное в этой борьбе, по словам главы киевской теробороны, – это сплоченность людей.

Только выгнали москалей из села, 5 минут не прошло – моих бойцов уже кормило местное население. Понимаете о чем я говорю? Нас победить невозможно,

– заметил Кузык.

Он заверил, что сейчас Киев построил многолинейную оборону со многими "сюрпризами" для врага, добавив, что оккупантам не удастся взять нашу столицу.

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