Про це народний депутат Петро Кузик, який очолює територіальну оборону в місті Київ, розповів в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Завдяки спільним зусиллям ворог успішно відтиснений

Він зазначив, що деякі успіхи навколо Києва є. В багатьох напрямках ворог відтиснений. Приміром, в районі Баришівка тероборона провела успішний наступ на населений пункт Лук'янівка, де зосереджувалися сотні російських солдатів. В результаті вдалося знищити 40 окупантів, інші – переховуються в лісах. Також Кузик додав, що в ході бою наші захисники захопили трофейну техніку.

Але найголовніше в цій боротьбі, за словами Голови київської тероборони, – це згуртованість людей.

Тільки вигнали москалів з села, 5 хвилин не пройшло моїх бійців вже годувало місцеве населення. Розумієте про що я кажу? Нас перемогти неможливо,

– відзначив Кузик.

Він запевнив, що зараз Київ розбудував багатолінійну оборону з багатьма "сюрпризами" для ворога, додавши, що окупантам не вдасться взяти нашу столицю.

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